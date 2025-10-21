В Башкирии рабочего засыпало грунтом в траншее

Вчера, 20 октября, в Белорецке во время укладки трубы в траншею, 46-летний рабочий упал в котлован глубиной около двух метров. Вслед за этим произошел обвал грунта, и мужчину частично засыпало землей.

На место происшествия оперативно прибыли специалисты Госкомитета РБ по ЧС и бригада скорой медицинской помощи. К спасательным работам также подключились местные жители.

В результате совместных усилий пострадавшего удалось извлечь из траншеи. После этого его передали медикам для оказания необходимой помощи.