В Уфе инспекторы разбили стекло машины, чтобы достать нетрезвого водителя

В Уфе на проспекте Октября сотрудникам ГАИ пришлось применить силу для задержания нарушителя.

Водитель автомобиля «Джилл Эмгранд» проигнорировал требование инспекторов остановиться, что привело к непродолжительной погони. После того как машину удалось остановить, мужчина забаррикадировался в салоне и отказался опускать стекло. В связи с неповиновением водителя законным требованиям правоохранителей, инспектор был вынужден разбить боковое стекло транспортного средства.

Как сообщил глава ГАИ Владимир Севастьянов, задержанный был доставлен в патрульный автомобиль. Выяснилось, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении нарушителя составили административный протокол. Автомобиль отправили на спецстоянку.