В Башкирии задержали мужчину, стрелявшего по отдыхающим

В Кармаскалинском районе полиция задержала 27-летнего жителя Уфы, подозреваемого в хулиганстве с применением оружия. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Напомним, инцидент произошел 19 октября возле банного комплекса у деревни Новомусино. По данным ведомства, между двумя компаниями отдыхающих возникла ссора на почве личной неприязни. В ходе конфликта один из участников, неработающий 27-летний уфимец, воспользовался травматическим пистолетом, который находился у него на законных основаниях.