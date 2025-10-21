Медработник из Башкирии спасает жизни в зоне СВО

Брат в школе занимался лыжами, 10 лет прыгал с трамплина. Ответственный, дисциплинированный, за какое бы ни взялся дело, выполнит всё очень хорошо, основательно, - рассказывает о бойце сестра Елена. - А ещё брат очень внимательный, причём не только к близким. Будучи в отпуске подарил мячи школе №1 села Ермолаево и №6 города Кумертау. Сына Богдашу очень любит. Мальчик очень скучает по отцу. Ждём все мы возвращения Дока: мама, сынок, сестра, племянницы Таня, Ариша, мы с супругом и все родственники. Молимся за него.

Елена, сестра участника СВО