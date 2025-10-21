Медработник из Башкирии спасает жизни в зоне СВО

Боец из Куюргазинского района с позывным «Док» продолжает выполнять свою миссию в зоне специальной военной операции. 42-летний медработник уже третий год спасает раненых на передовой, пишут в издании «Куюргаза».
Военнослужащий имеет значительный боевой опыт: проходил срочную службу в Чечне, а затем заключил контракт для повторной службы в этом регионе. За проявленное мужество боец награжден медалями «За ратную доблесть», «За участие в контртеррористической операции» и «За боевые отличия».
До мобилизации «Док» работал вахтовым методом на одном из крупных предприятий, которое обеспечило его необходимым снаряжением для выполнения задач штурмовика.
По словам его сестры Елены, брат всегда был дисциплинированным и ответственным человеком, который тщательно выполняет любое поручение.
Сам боец убежден, что смысл жизни заключается в служении людям и творении добра. Этой философии он следует вместе со своими сослуживцами.
Фото: издание «Куюргаза».