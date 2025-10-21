Радий Хабиров встретился с Сергеем Кравцовым

За последние шесть лет в Башкортостане построили более ста новых школ и детских садов. Об этом сегодня на встрече с министром просвещения России рассказал руководитель республики. Радий Хабиров выразил признательность Сергею Кравцову за поддержку сферы образования в регионе. Обновили и провели капитальный ремонт в сотнях школах.
Учреждения оснащены оборудованием для внедрения цифровой среды, в сельской местности появились современные спортивные залы. Также Радий Хабиров рассказал и о других проектах, в частности, строительстве крупнейшей школы в ПФО на две тысячи мест. О возведении математического лицея-интерната, учительской гимназии имени Лизы Агадуллиной. Затронули и тему поддержки учителей. Ежегодно в санатории региона будут направлять тысячу педагогов.
Сергей Кравцов высоко оценил развитие системы образования в Башкортостане. Он отметил, что в республике активно строят школы, а власти помогают педагогам, так как в регионе существуют множество мер поддержки.