В Башкирии нашли живой пропавшую на Иремеле туристку

Пропавшую на Иремеле Полину Захарову спасатели нашли живой. Об этом в своих соцсетях рассказал Радий Хабиров. Известно, что туристку из Челябинска обнаружили у подножия горы Синяк в Белорецком районе. Она услышала звук квадроцикла и вышла на тропу, где её заметили спасатели и добровольцы.

Женщину доставили в село Тюлюк Челябинской области, там её осмотрели медицинские специалисты и госпитализировали в лечебное учреждение Юрюзани. По предварительной информации, туристка получила обморожение нижних конечностей и переутомление.