В Башкирии нашли живой пропавшую на Иремеле туристку

Пропавшую на Иремеле Полину Захарову спасатели нашли живой. Об этом в своих соцсетях рассказал Радий Хабиров. Известно, что туристку из Челябинска обнаружили у подножия горы Синяк в Белорецком районе. Она услышала звук квадроцикла и вышла на тропу, где её заметили спасатели и добровольцы.
Женщину доставили в село Тюлюк Челябинской области, там её осмотрели медицинские специалисты и госпитализировали в лечебное учреждение Юрюзани. По предварительной информации, туристка получила обморожение нижних конечностей и переутомление.
Напомню, Полина Захарова пропала три дня назад во время туристического слёта и восхождения на гору. В какой-то момент она отделилась от группы и продолжила путешествие самостоятельно. После завершения маршрута она не вернулась на исходную точку. В её поиске участвовали больше сотни спасателей и волонтёров. Задействовали и вертолёт Ка-32, с помощью которого производили облёт территории.