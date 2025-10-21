В Уфе юнармейцы помогают семьям участников СВО

Сила патриотизма. В Уфе руководитель юнармейского отряда вместе со своими воспитанниками помогает семьям участников спецоперации. Они колют дрова, чистят снег и убираются на участках — поддерживают тех, кто остался без мужской опоры.

Преподаватель поддерживает боевой дух своих учеников. Вместе они помогают с заготовкой дров женщине, чей внук сейчас находится на передовой. В рамках федерального проекта «Мы вместе» Андрей Фирстов совместно с юнармейцами поддерживает близких участников специальной военной операции.

Волонтерской деятельностью они занимаются с начала боевых действий. Помогают женщинам, нуждающимся в помощи по хозяйству, пока их мужчины воюют на фронте. Ребята разбиваются на небольшие бригады и оказывают помощь на разных адресах. Летом заготавливают дрова, а зимой чистят снег.