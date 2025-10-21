В Уфе впервые за 20 лет покажут «Севильского цирюльника»

В Башкирском театре оперы и балета впервые за более чем 20 лет покажут спектакль «Севильский цирюльник». Для постановки пригласили опытных московских режиссеров. Художники и швеи театра работают над костюмами, а артисты активно задействованы в репетициях. Готовят три состава оперной труппы, 60 участников хора и 70 человек в составе оркестра.
Говорят, что театр начинается с вешалки. Но те, кто работают в нем, скажут по-другому. За каждой постановкой кроется сложная система с разработкой света, декораций, придумывания и пошива костюмов. Их для музыкантов уже завершили. Сейчас в цехе мастерицы неустанно трудятся над отделкой нарядов главных героев. Трудоемкий ручной труд.
К премьере швеям предстоит создать больше 100 костюмов. А пока артисты начали подготовку к премьере с постановщиками. По сценарию действие происходит в 18 веке в Испании. Цирюльник Фигаро помогает молодому графу Альмавиве завоевать сердце Розины, несмотря на препятствия её опекуна доктора Бартоло.
Герои и сам сюжет изобилуют неожиданными поворотами. Как отметили московские эксперты, в их интерпретации новая постановка будет отличаться динамикой действий и комическими ситуациями.
Параллельно идет работа и над декорациями. Уже готовы эскизы и созданы объемные каркасы. Художникам осталось перенести рисунки на ткань — так называемые «мягкие» элементы. «Севильский цирюльник» входит в топ-10 самых исполняемых опер в мире. Поэтому подготовка соответствующая — масштабная. И в Башопере, уверены режиссеры, опера придется зрителям по вкусу. Премьера ожидается 12 декабря.