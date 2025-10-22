В Башкирии прошел фестиваль-конкурс «Золотой Сапсан»

Выявили лучших среди юных талантов. В Кумертау прошёл XIII Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Золотой Сапсан». В нем участвовали дети из разных уголков Башкортостана, а также Оренбурга, Магнитогорска и других городов.
Артисты исполняли на фортепиано музыкальные произведения классической музыки, показывали танцевальные номера, пели песни, играли на музыкальных инструментах. Жюри оценивали участников фестиваля, смотрели на то, как они выступают, отмечали их артистизм.