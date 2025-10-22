В Башкирии прошел фестиваль-конкурс «Золотой Сапсан»

Выявили лучших среди юных талантов. В Кумертау прошёл XIII Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Золотой Сапсан». В нем участвовали дети из разных уголков Башкортостана, а также Оренбурга, Магнитогорска и других городов.