От командира роты до депутата: ветеран СВО из Башкирии помогает бойцам

Житель Туймазов Ильдар Мухияров, вернувшийся с фронта, смог найти себя в гражданской жизни и теперь помогает землякам в новом статусе — депутата районного Совета. О его истории рассказало издание «Туймазинский вестник».

52-летний ветеран, демобилизованный в прошлом году после ранения, решил не оставаться в стороне от общественной жизни. Используя довоенную квалификацию остеопата и мануального терапевта, он открыл собственный кабинет для укрепления здоровья людей. Вскоре Мухияров пошел дальше и выдвинул свою кандидатуру на дополнительных выборах в районный Совет депутатов, где одержал победу.

Новый депутат уже начал свою работу. К нему за помощью обратился военнослужащий из Кандров, перенесший две операции на голову. Мухияров взял на себя задачу помочь бойцу в оформлении инвалидности.

На фронте Ильдар Мухияров, известный под позывным «Костоправ», командовал мотострелковой ротой. Его медицинские навыки помогали однополчанам — бойцы обращались к нему с проблемами суставов и связок. Его подразделение также занималось минно-взрывными работами: устанавливало растяжки и разминировало позиции противника.

Также Ильдару Мухиярову приходилось под артобстрелом эвакуировать раненых. За свои подвиги офицер награжден медалями «За храбрость», «За отвагу» и Суворова.

В декабре 2023 года, когда ротный обходил свои подразделения, возле него разорвалась мина. После долгой реабилитации в госпиталях его комиссовали.

В Серебрянском лесу я загнал страх глубоко внутрь себя. Бегал под дронами врага, не задумываясь об опасности. Потому что надо было выполнять задачи. А когда вернулся домой, начал заново переживать все экстремальные ситуации. Однажды неподалеку от меня запустили фейерверк, я инстинктивно хотел лечь на землю. А по ночам во сне, бывает, громко командую ротой. Помогла жена, психологи и различные психопрактики, которые я изучал в Санкт-Петербурге у китайских мастеров. позывной «Костоправ»

Сейчас туймазинец совмещает медицинскую практику с депутатской деятельностью, готовится к первым приемам граждан и продолжает изучать тонкости новой работы.

