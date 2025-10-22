Многодетная мама из Башкирии пострадала в ДТП при доставке гумконвоя

Многодетная мама попала в аварию, когда отвозила гумконвой в зону СВО. Ирина Вервельская из Благовещенска занимается пассажирскими перевозками, однако пострадала в ДТП в Саратовской области.
При столкновении весь удар пришелся по правой стороне ГАЗели, Ирину Вервельскую прижало, поэтому спасатели не сразу смогли ее вытащить. Автомобиль распиливали. В местной больнице она два дня пролежала в реанимации. Сейчас лечение продолжается.
Выписка с дальнейшим переездом в 22-ю больницу Уфы планируется в пятницу. Напомним, Вахид Валиев и Ирина Вервельская воспитывают 30 детей, трое из которых – родные, двое – усыновленные, 25 – приемные. Все дети уже получили или продолжают получать образование, а 13 из них уже создали свои собственные семьи.
Ирина Александровна успешно развивает бизнес в сфере пассажирских перевозок. Вахид Равилович, следуя примеру двух сыновей и трёх зятьёв, в сентябре прошлого года отправился добровольцем на специальную военную операцию. Конечно, семье сейчас нужна материальная поддержка. Если вы готовы оказать помощь, номер телефона Ирины Вервельской: 89177676098.