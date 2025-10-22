Многодетная мама из Башкирии пострадала в ДТП при доставке гумконвоя

Многодетная мама попала в аварию, когда отвозила гумконвой в зону СВО. Ирина Вервельская из Благовещенска занимается пассажирскими перевозками, однако пострадала в ДТП в Саратовской области.

При столкновении весь удар пришелся по правой стороне ГАЗели, Ирину Вервельскую прижало, поэтому спасатели не сразу смогли ее вытащить. Автомобиль распиливали. В местной больнице она два дня пролежала в реанимации. Сейчас лечение продолжается.

Выписка с дальнейшим переездом в 22-ю больницу Уфы планируется в пятницу. Напомним, Вахид Валиев и Ирина Вервельская воспитывают 30 детей, трое из которых – родные, двое – усыновленные, 25 – приемные. Все дети уже получили или продолжают получать образование, а 13 из них уже создали свои собственные семьи.