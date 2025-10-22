В Башкирии прошел масштабный турнир по панкратиону

В Башкортостане состоялся самый масштабный турнир по панкратиону сезона. Республиканские соревнования посвятили памяти защитников Отечества. В спортивном комплексе в Благовещенске за чемпионские пояса сразились более 350 участников старше 10 лет.
Бескомпромиссная борьба на каждом участке ковра. В этот день в Благовещенске собрались более 350 спортсменов, чтобы принять участие в республиканском турнире по панкратиону. Они боролись не просто за медали, а за чемпионские пояса — для многих первые в карьере.
Соревнования принял новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Zаряд», открытый в августе текущего года при участии главы региона Радия Хабирова. В просторном зале есть возможность проводить бои одновременно на трёх коврах.
За победу боролись 35 клубов Башкортостана, однако турнир был открыт и для других регионов. Своих спортсменов также представили Республика Татарстан, Челябинская, Нижегородская и Оренбургская области. По итогу соревнований лучшие результаты показали команды из Уфы и Благовещенска. Второе место — у участников из Бирского района. А бронзу завоевали представители Магнитогорска.