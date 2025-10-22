В Башкирии прошел масштабный турнир по панкратиону

В Башкортостане состоялся самый масштабный турнир по панкратиону сезона. Республиканские соревнования посвятили памяти защитников Отечества. В спортивном комплексе в Благовещенске за чемпионские пояса сразились более 350 участников старше 10 лет.

Бескомпромиссная борьба на каждом участке ковра. В этот день в Благовещенске собрались более 350 спортсменов, чтобы принять участие в республиканском турнире по панкратиону. Они боролись не просто за медали, а за чемпионские пояса — для многих первые в карьере.

Соревнования принял новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Zаряд», открытый в августе текущего года при участии главы региона Радия Хабирова. В просторном зале есть возможность проводить бои одновременно на трёх коврах.

Это самые масштабные соревнования на данный момент, первые масштабные соревнования. Хотелось бы поблагодарить Администрацию города Благовещенска за предоставление такой отличной площадки. И хотим сделать этот турнир ежегодным, Кубок Главы города Благовещенска, посвященный памяти погибших наших ветеранов СВО. Радмир Хайруллин, руководитель федерации панкратиона Республики Башкортостан