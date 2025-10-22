В Уфе прошёл урок мужества с участием ветерана СВО

Ветеран СВО Тимур Кусербаев провёл Урок Мужества для учеников уфимской школы №85. Мобилизовавшись в 2022-м, он прослужил два года, пока не получил тяжёлое ранение, в результате которого потерял часть ноги. Его спасение врачи военного госпиталя позже назвали чудом.
Историю ветерана СВО с позывным «Шеф» ученики узнали из видео подкаста. За время участия в спецоперации он воевал на самых горячих направлениях ДНР, неоднократно попадал под контрбатарейный удар после боевых стрельб. Тимур служил артиллеристом, командовал расчётом пушки Д-30.
Талисманов было три. Один ему подарил младший брат, ещё два письма школьников Уфы он тоже всегда носил при себе. Перечитывал в самые трудные моменты. Сложнее всего было заходить в освобожденные населенные пункты, жителей и детей, которых враги использовали в качестве живого щита.
Через год после мобилизации сына контракт с Минобороны России подписал отец Тимура с позывным «Инзер». Попал в то же подразделение. В июле 2024-го при выполнении боевого задания «Шеф» наступил на самодельную мину и получил тяжелое ранение. Из-за постоянных обстрелов эвакуация была невозможна. Однако отец с позывным «Инзер», несмотря на опасность, отправился за Тимуром. Обнаружив сына, он на себе тащил его 5 километров. Медицинскую помощь «Шеф» получил лишь через 15 часов. Потеряв ногу, боец не потерял веру в победу и в себя самого.
После полуторачасового урока мужества ученики ещё долго не отпускали своего нового друга. Расспрашивали о личном, советовались, фотографировались. Это уже не первая подобная встреча со школьниками, говорит «Шеф», но каждый раз волнуется больше, чем на боевом задании.
Позывной «Шеф» Тимуру дали не случайно. До СВО работал помощником повара в ресторане. Сейчас ведёт соцсети уфимской компании, которая производит протезы и ортопедические изделия, в том числе для участников спецоперации. К боевым товарищам, потерявшим конечности, у ветерана особое отношение.
На достигнутом Тимур не останавливается. В будущем он планирует осуществить свою детскую мечту — открыть свой собственный ресторан. И к военному позывному «Шеф» добавить гражданскую профессию — повар.