В Уфе прошёл урок мужества с участием ветерана СВО

Ветеран СВО Тимур Кусербаев провёл Урок Мужества для учеников уфимской школы №85. Мобилизовавшись в 2022-м, он прослужил два года, пока не получил тяжёлое ранение, в результате которого потерял часть ноги. Его спасение врачи военного госпиталя позже назвали чудом.

Историю ветерана СВО с позывным «Шеф» ученики узнали из видео подкаста. За время участия в спецоперации он воевал на самых горячих направлениях ДНР, неоднократно попадал под контрбатарейный удар после боевых стрельб. Тимур служил артиллеристом, командовал расчётом пушки Д-30.

Талисманов было три. Один ему подарил младший брат, ещё два письма школьников Уфы он тоже всегда носил при себе. Перечитывал в самые трудные моменты. Сложнее всего было заходить в освобожденные населенные пункты, жителей и детей, которых враги использовали в качестве живого щита.

Честь отдают, рукой машут. Мы им вкусняшки давали. Было тяжело смотреть на детей, которые познали войну. И задача, которая сейчас стоит, это чтобы вы никогда этого не узнали. Тимур Кусербаев, ветеран СВО

Через год после мобилизации сына контракт с Минобороны России подписал отец Тимура с позывным «Инзер». Попал в то же подразделение. В июле 2024-го при выполнении боевого задания «Шеф» наступил на самодельную мину и получил тяжелое ранение. Из-за постоянных обстрелов эвакуация была невозможна. Однако отец с позывным «Инзер», несмотря на опасность, отправился за Тимуром. Обнаружив сына, он на себе тащил его 5 километров. Медицинскую помощь «Шеф» получил лишь через 15 часов. Потеряв ногу, боец не потерял веру в победу и в себя самого.

Такой позитивный, такой хороший парень, очень хорошо, что такой формат общения сделали. Он настоящий герой. Было очень интересно его слушать. Роман Румак, ученик 8-го класса школы № 85

Тимур — пример того, как герой через боль, через ранение прошёл этот путь. Он заново встал на ноги. Доказал, что потеря конечности не является основанием, чтобы останавливаться жить. Жизнь продолжается. Нужно пробовать, совершенствоваться и идти дальше. Алёна Решетникова, ученица 9-го класса школы № 85

После полуторачасового урока мужества ученики ещё долго не отпускали своего нового друга. Расспрашивали о личном, советовались, фотографировались. Это уже не первая подобная встреча со школьниками, говорит «Шеф», но каждый раз волнуется больше, чем на боевом задании.

Мы попали в то время, когда у нас есть живые герои. Нам нужно обязательно подавать пример нашим детям, и они должны воодушевляться. Они — будущее нашей страны. И мы должны сделать их сильнее. Тимур Кусербаев, ветеран СВО

Позывной «Шеф» Тимуру дали не случайно. До СВО работал помощником повара в ресторане. Сейчас ведёт соцсети уфимской компании, которая производит протезы и ортопедические изделия, в том числе для участников спецоперации. К боевым товарищам, потерявшим конечности, у ветерана особое отношение.

Жизнь на этом даже близко не заканчивается. Сейчас у нас такие технологии, которые могут восстановить конечность с помощью протеза. Выполнять все те же активности жизни, все те же нагрузки. Я вот занимаюсь тем, что показываю людям, что жизнь не заканчивается. И ограничения могут быть только в нашей голове. Тимур Кусербаев, ветеран СВО