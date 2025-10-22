В Башкирии за год жители перевели мошенникам более 2,5 млрд рублей

С начала года жители Башкортостана перевели телефонным мошенникам свыше 2,5 млрд рублей. Таковы данные регионального МВД. Цифра могла быть и больше, если бы в дела не вмешивались сотрудники банков. Они всегда внимательно следят за поведением тех клиентов, кто пришел оформить кредит или снять крупную сумму денег. На днях специалист банка в Уфе предотвратила мошенничество.

Такая причина сразу же насторожила сотрудницу Сбербанка Юлию Ефремову. Стало понятно, что женщина пришла снимать деньги по чьей-то указке. Клиентка путалась, постоянно называя разные причины для обналичивания всех своих накоплений. У Юлии Ефремовой ушло более получаса на то, чтобы доказать уфимке, что ее ввели в заблуждение мошенники.

Подобные случаи для сотрудников банков в последнее время не редкость. Мошенники изобретают новые способы обмана граждан и порой настолько манипулируют людьми, что те не способны критически мыслить. С начала года на территории республики зафиксировано свыше 10 тыс. мошенничеств с использованием средств связи.