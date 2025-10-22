В Башкирии деятелям культуры вручат премии имени Шайхзады Бабича

В Башкортостане вручат Государственные республиканские молодежные премии имени Шайхзады Бабича за 2023 и 2024 годы. Ими награждают деятелей культуры, которые внесли значительный вклад в развитие литературы, искусства и архитектуры. В числе претендентов — солисты Башгосфилармонии, члены Союза художников республики, артисты Госансамбля имени Файзи Гаскарова и Башкирского театра оперы и балета, режиссеры, дирижеры, музыканты и не только.