Башкирию в ближайшие дни накроют дожди

По прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, сегодня, 23 октября, ночью местами пройдет небольшой дождь, в горных районах — со снегом. Днем осадки продолжатся, по западу республики до умеренных. Ветер юго-восточный и южный, умеренный. Ночью термометры покажут от +1 до +6°С, при прояснениях похолодает до -4°С. Днем потеплеет до +5, +10°С.
Во вторник, 24 октября, также местами ожидается небольшой дождь. Ночью на востоке возможен снег. Ветер переменных направлений, слабый. Ночью температура воздуха составит от -2 до +3°С, а в ясную погоду до -7°С, днем — снова от +5 до +10°С.