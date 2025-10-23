Башкирию в ближайшие дни накроют дожди

По прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, сегодня, 23 октября, ночью местами пройдет небольшой дождь, в горных районах — со снегом. Днем осадки продолжатся, по западу республики до умеренных. Ветер юго-восточный и южный, умеренный. Ночью термометры покажут от +1 до +6°С, при прояснениях похолодает до -4°С. Днем потеплеет до +5, +10°С.