В Башкирии стартует социальная акция «Внимание — дети!»

Госавтоинспекция Башкирии объявляет о начале широкомасштабного профилактического мероприятия «Внимание — дети!». Оно пройдет на территории республики с 23 октября по 14 ноября.

Фото №1 - В Башкирии стартует социальная акция «Внимание — дети!»

Как сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов, акция направлена на предупреждение аварийности с участием несовершеннолетних в преддверии осенних школьных каникул. 

Цель акции — напомнить взрослым и детям о важности соблюдения правил дорожного движения, повысить уровень дорожной грамотности среди школьников и обеспечить безопасность юных пешеходов и пассажиров транспортных средств.

Владимир Севастьянов,  глава ГАИ РБ

Необходимость таких мер подтверждает тревожная статистика: за 9 месяцев текущего года на дорогах республики 14 детей погибли и 342 получили травмы в результате 320 зарегистрированных ДТП.

Фото: Владимир Севастьянов, ТГ.

