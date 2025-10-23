В Башкирии стартует социальная акция «Внимание — дети!»

Госавтоинспекция Башкирии объявляет о начале широкомасштабного профилактического мероприятия «Внимание — дети!». Оно пройдет на территории республики с 23 октября по 14 ноября.
Как сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов, акция направлена на предупреждение аварийности с участием несовершеннолетних в преддверии осенних школьных каникул.
Необходимость таких мер подтверждает тревожная статистика: за 9 месяцев текущего года на дорогах республики 14 детей погибли и 342 получили травмы в результате 320 зарегистрированных ДТП.
Фото: Владимир Севастьянов, ТГ.