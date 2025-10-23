В Уфе адаптируют жилье ветеранов спецоперации

Подшефным фонда «Защитники Отечества» создают максимально комфортные условия – от парковки до дверного проема и санузла. Комиссия специально приезжает в дом к каждому бойцу, чтобы обсудить, как именно обустроить помещения. Накануне эксперты побывали сразу у четырех ветеранов.

Каждый квадратный метр нужно использовать с умом. А начинают эксперты с парковки. Измеряют даже высоту бордюров – на пути бойца не должно быть перепадов высот. И вот такие пробоины, колодцы лучше ликвидировать, причем речь идет не только о ветеранах, но и о других жильцах дома.

Владислав Туймурзин живет в квартире на первом этаже. Штурмовик в прошлом получил ранение в октябре прошлого года в направлении Свиридово. Потом операции, ампутация, реабилитация. Сейчас уже немного адаптировался, фонд «Защитники Отечества» помог с протезом. Но все же дома нужно и ремонт сделать, и комнаты обустроить.

Азат Гайнуллин мечтает уже начать работать. Но врачи говорят: нужно долечиться, пройти реабилитацию. В 2024 году отправился с братом на СВО, Харьковское направление. В апреле боец попал вместе с сослуживцами под атаку дронов.

Инвалид первой группы рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в быту. Мечтает о новом гарнитуре и электрической плите – это не роскошь, а возможность трудиться по хозяйству в комфортных условиях. Поделился мыслями о будущем, рассказал, что готов поехать в санаторий. И это реально.