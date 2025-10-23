В Уфе мужчина чудом выжил после столкновения трамвая и мусоровоза

Сегодня, 23 октября, на пересечении улиц Большая Гражданская и 50-летия Октября в Уфе произошло ДТП с участием трамвая и мусоровоза.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные МЧС России и другие экстренные службы.

В результате столкновения мужчину зажало между двумя транспортными средствами. С помощью специального инструмента пожарным удалось его освободить.

К счастью, мужчина не пострадал. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.