В Башкирии женщину оштрафовали за оскорбление медсестры

Инцидент произошел в августе этого года в кабинете травматолога-ортопеда районной больницы. По данным ведомства, женщина, пришедшая на прием к врачу, позволила себе оскорбительные высказывания в адрес медсестры. На следующий день, находясь в том же медучреждении, она вновь устроила скандал и оскорбила этого же работника.