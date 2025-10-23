В Башкирии женщину оштрафовали за оскорбление медсестры

В Шаранском районе суд оштрафовал пациентку за оскорбление медицинского работника. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Инцидент произошел в августе этого года в кабинете травматолога-ортопеда районной больницы. По данным ведомства, женщина, пришедшая на прием к врачу, позволила себе оскорбительные высказывания в адрес медсестры. На следующий день, находясь в том же медучреждении, она вновь устроила скандал и оскорбила этого же работника.
По результатам проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.