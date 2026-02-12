В Башкирии женщины отдают свадебные платья на нужды СВО

В Салавате женщины отдают свои подвенечные платья на нужды СВО. Из белого шёлка, кружева и фаты мастерицы волонтёрского центра «Молоды душой» плетут маскировочные сети для бойцов. Инициатива принести свадебное платье появилась у одной из женщин.

Взять платье, признаются «серебряные» волонтёры, решились не сразу, но, вспомнив спектакль «Ангелы рядом с нами», в котором жена бойца пожертвовала своим свадебным платьем, чтобы защитить любимого, принялись за работу. Потом появились и другие наряды, из которых они также изготовили зимний вариант масксетей для фронта.