Житель Башкирии рассказал о своем решении отправиться на СВО

Российские военнослужащие продолжают с честью выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции, ежедневно проявляя мужество и героизм.
Среди них — боец с позывным «Туман» из Кармаскалинского района. Уроженец деревни Улукулево в прошлом году подписал контракт с Министерством обороны РФ и был назначен в штурмовую группу.
Жизненный путь «Тумана» — пример самоотверженности, трудолюбия и глубокого патриотизма. Окончив школу, он получил профессию сварщика в одном из училищ Уфы, а с 1985 по 1987 год проходил срочную службу, где участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
После армии военнослужащий вернулся домой, а позже с семьей переехал в Казахстан. В 1992 году они вернулись на малую родину. До отправки в зону СВО боец работал вахтовым методом на Севере, пишут в издании «Кармаскалинская новь».
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Кармаскалинская новь».