Радий Хабиров посетил Туймазинский район с рабочей поездкой

В Туймазинском государственном юридическом колледже созданы уникальные в Башкортостане мастерские, где обучают специалистов в области креативных индустрий. Учреждение во время своей рабочей поездки посетил Радий Хабиров. Также руководитель республики оценил результат капитального ремонта пятой городской школы. Здание организации сделали трехэтажным, обновили актовый и спортивные залы, созданы комфортные условия для учебы.

Обработка фото- и видеоизображений, монтаж, цветокоррекция и работа с хромакеем. Такие возможности для учащихся появились в Туймазинском юридическом колледже. Артемий Ворсин видит себя в сфере рекламы и давно мечтал создавать юмористический контент. Юноша стал призёром чемпионата «Профессионалы» по направлению «Видеопроизводство».

Всего в колледже семь современных мастерских. Они появились благодаря федеральным и региональным грантам на общую сумму свыше пятидесяти миллионов рублей. Их посетил Радий Хабиров. В ссузе есть уникальная в регионе школа креативных индустрий. Наряду с юристами и госслужащими с ними вместе учатся специалисты в области айти-технологий, веб-дизайнеры, видеооператоры, разработчики мобильных приложений и компьютерных игр. В колледже предоставляют возможности для представителей всех возрастов. Причем по самым востребованным профессиям.

Здесь обучаются не только студенты, но и школьники. С помощью джойстиков ребята тренируются пилотировать беспилотники. А вот самые популярные направления у взрослых — это разработка веб-сайтов и видеопроизводство.

Образование в колледже получают более тысячи юношей и девушек. Попасть сюда стремятся многие. На одно место претендуют восемь абитуриентов. Большинство выпускников успешно находят работу.

Изменилась до неузнаваемости после реконструкции пятая городская школа. Она стала трёхэтажной. Капитального ремонта не проводили много лет. Строители обновили актовый и спортивные залы. Глава Башкортостана также пообщался с учениками девятого класса. Он поинтересовался тем, куда планируют они поступать дальше.

Одновременно учатся шитью и активно помогают воинам на СВО школьницы на уроках труда. На современных швейных машинках они создают антидроновые одеяла. В учреждении сделали всё для удобства детей с ограниченными возможностями здоровья. В школе обучаются более восьмисот детей.