В Уфе наградили лучших журналистов имени Шагита Худайбердина

В Уфе лучшим журналистам вручили премии имени Шагита Худайбердина. Торжественная церемония состоялась в доме-музее публициста. На конкурс принимались журналистские материалы, раскрывающие образы современников, богатство национальных культур и дружбу народов, вопросы гражданского мира и согласия в обществе, социально-экономического развития Башкортостана.
Премиями удостоили заместителя главного редактора газеты «На земле Салавата» Шамиля Ахметшина, главного редактора газеты «Йэшлек» Артура Давлетбакова, коллектив радиоканала «Юлдаш» в составе Гузель Зариповой, Гузель Ситдиковой, Ильнара Ахметгареева. Помимо диплома лауреата, лучшие журналисты республики получат денежное вознаграждение — по 500 тыс. рублей.