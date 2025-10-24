В Башкирии полицейские изъяли более 2 граммов мефедрона

В Стерлитамаке в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали ранее судимого 25-летнего местного жителя.

В ходе личного досмотра у подозреваемого был обнаружен и изъят сверток с полимерным пакетиком, в котором находился мефедрон. Общий вес изъятого вещества составил более 2,4 грамма.

По данным МВД республики, задержанный дал признательные показания. Он сообщил, что приобрел наркотическое вещество для личного употребления через интернет, используя тайник-закладку.