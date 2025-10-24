Врачи Башкирии приняли роды у беременной с редкой болезнью крови

Основные симптомы болезни — склонность к кровотечениям. При правильном уходе женщины с данной болезнью могут успешно выносить и родить здорового ребёнка, однако необходимы тщательное наблюдение всей беременности и подготовка к родам в специализированном центре, где есть всё необходимое для экстренной помощи.