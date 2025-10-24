Жительнице Башкирии дали 7 лет колонии за убийство знакомой из-за ревности

Белебеевский городской суд вынес приговор 24-летней жительнице Ермекеевского района, признанной виновной в причинении смерти своей знакомой. Инцидент произошла в апреле текущего года во время совместного распития спиртного.
Как сообщили в прокуратуре республики, между женщинами возник конфликт на почве ревности к общему знакомому. В ходе ссоры подсудимая нанесла потерпевшей два удара кулаком и один удар ногой в область живота. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
Обвиняемая частично признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.