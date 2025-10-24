У жителя Башкирии конфисковали автомобиль за пьяную езду без прав

По данным прокуратуры, в мае текущего года мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, сел за руль «Тoyota Rav4». При этом он уже был лишен водительских прав за аналогичное правонарушение. Во время движения на неохраняемой парковке произошло ДТП, после чего водитель попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками полиции. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.