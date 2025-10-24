У жителя Башкирии конфисковали автомобиль за пьяную езду без прав

Учалинский районный суд вынес обвинительный приговор 54-летнему местному жителю, признанному виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
По данным прокуратуры, в мае текущего года мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, сел за руль «Тoyota Rav4». При этом он уже был лишен водительских прав за аналогичное правонарушение. Во время движения на неохраняемой парковке произошло ДТП, после чего водитель попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками полиции. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
По решению суда виновному назначено наказание в виде 250 часов обязательных работ с запретом на управление транспортными средствами сроком на 2,6 года. Автомобиль правонарушителя изъят и передан в собственность государства.