Радий Хабиров поздравил сотрудников «Башавтотранса» с профессиональным праздником

В преддверии Дня работников автомобильного и городского пассажирского транспорта Радий Хабиров поздравил работников отрасли. Ключевое предприятие – «Башавтотранс». В Башгосфилармонии прошло праздничное мероприятие, на которое приехали сотрудники филиалов со всех муниципалитетов.

Глава республики отметил, что госучреждение играет центральную роль в организации пассажирских перевозок по всему региону. Каждый четвертый житель республики передвигается на автобусах «Башавтотранса». Только за прошедший год было перевезено 125 млн пассажиров. Для сравнения, в 2018 году – 80 млн.