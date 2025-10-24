В Уфе появится центр соцпомощи «Приют человека»

В центре Уфы появится «Приют человека» – это социальный проект, созданный для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Там они смогут остаться на ночлег, получить питание, комплексную помощь и поддержку психологов. Стоит отметить, что основная задача центра – помочь людям найти жизненные ориентиры и стать опорой на пути к нормальной социальной жизни.

Под шум строительных работ в центре города вырастает «Приют человека». Место, где смогут помочь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Всего на территории центра планируют построить восемь домов по шесть койко-мест в каждом. Там подопечные центра смогут проживать до улучшения жилищных условий. Сейчас строительство комплекса находится на завершающей стадии.

На территории центра социальной помощи «Уфа добрая» появится и первая социальная столовая, где горячее питание смогут получать не только подопечные центра, но и все особо нуждающиеся. Также на территории будут организованы душевые комнаты, прачечная, парикмахерская и круглосуточная охрана.

Центр создан для тех, кому без сторонней помощи не справиться, например, одиноким матерям, людям с ОВЗ и погорельцам. Помогут и лицам без определенного места жительства, которые прошли карантин, медосмотр и действительно готовы изменить свою жизнь. Каждому нуждающемуся окажут комплексную помощь: юридическую, психологическую и медицинскую.