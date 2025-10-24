В Уфе состоялся кубок России по каратэ фудокан

Масштабные соревнования принял Дворец борьбы. На татами вышли около 500 сильнейших участников из более чем 20 регионов страны. Самой многочисленной стала сборная Башкортостана. Спортсмены боролись не только за медали и личные рекорды. Соревнования стали отборочными, поэтому лучшие поедут на международный турнир в Сербии.

Традиционно на соревнованиях было представлено несколько технических видов. Оценивалась не только сила, но и скорость, правильность техники исполнения движений. Участники представляли свои навыки в кумитэ, а также в тамишивари – разбивании твердых предметов. В фестивальном разделе выступали как взрослые, так и самые маленькие спортсмены. Также на соревнованиях были представлены ветеранские категории.