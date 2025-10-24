Радий Хабиров посетил реабилитационный центр «Салют»

Радий Хабиров пообщался с подопечными реабилитационно-образовательного центра «Салют» и их родителями. Учреждению недавно исполнился год. Центр на несколько дней стал одной из площадок форума «Ломая барьеры». Здесь проходили конференции и семинары для специалистов из социальной сферы. Глава Башкортостана ознакомился с тем, как сейчас выстроена работа в «Салюте», и провел очередное заседание координационного совета по делам инвалидов.

С виду Ролан — обычный 9-летний ребёнок. Смышлёный, сообразительный, легко втягивается в игру, идёт на контакт. Просто со своим особенным внутренним миром. На медицинский это можно перевести как аутизм. Такой диагноз поставили мальчику в три года. Слышать от врачей эти слова родителям было страшно. Но рук не опустили, стали проходить реабилитацию. И вот новый прогноз.

Ролан сам нередко получает такую же оценку. Мальчик ходит в обычную школу. В десятках кабинетов «Салюта» тысячи детей делают маленькие шаги к большому результату. В начале месяца реабилитационному центру исполнился год.

Центр посетил глава республики. Радий Хабиров пообщался с сотрудниками и родителями подопечных. Ежедневно сюда приходит около полутысячи пациентов. Специалисты проводят огромную работу, но не меньше усилий прикладывают и сами дети.

Центр соединил в себе три направления: реабилитация, медицина и образование. И специалисты здесь отличаются. К примеру, не каждый особенный ребёнок сможет выдержать приём у обычного стоматолога.

Мы собрали уникальную команду специалистов. Важно, что нам удалось соединить реабилитацию, медицину и образование. Наш долг и приоритет – создать максимально комфортные условия для таких ребят и их родителей. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Следующие шаги в этом направлении обсудили уже на заседании Координационного совета по делам инвалидов. В марте этого года произошли изменения в федеральном законодательстве. Были определены чёткие стандарты отрасли. В республике утвердили план оказания услуг по новым критериям.

Мы в скором времени примем региональный законопроект по комплексной реабилитации. Необходимо подчеркнуть, вопросы о комплексном реабилитации и адаптации инвалидов действительно находятся на моём личном контроле. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава республики пообщался с общественниками и родителями детей с ОВЗ, выслушав их предложения. Так, обсудили вопросы создания безбарьерной среды, развития системы социальной реабилитации и абилитации маломобильных жителей.