В Башкирии более 10 тыс. студентов присоединились к студенческим отрядам

Более 10 тыс. учащихся колледжей, вузов и школ Башкортостана в этом году стали членами студенческих отрядов. Именно такие итоги подвели сегодня на заседании представителей движения с участием Радия Хабирова. Глава республики подчеркнул важность объединения как для молодых людей, которые летом хотят заработать деньги и получить опыт, так и для работодателей.
А конкретно помогали ветеранам Великой Отечественной войны, проводили профориентацию для школьников, были донорами и не только. Рустем Фатыхов — в числе тех, кто десять лет назад был первым участником возрожденных студотрядов. В летние каникулы трудился проводником на пассажирских поездах.
Благодаря студотряду Рустем обрёл друзей, освоил игру на гитаре. Даже после окончания вуза и службы в армии молодой человек оставался в движении. Трудился вожатым, строителем, гидом, участвовал в спартакиаде и гастрофестивале. Сейчас Рустему 31, и он делится опытом с молодёжью. А ещё продолжает помогать участникам СВО и их родственникам.
О важности движения и об итогах деятельности студотрядов говорили на слёте с участием Радия Хабирова. Более десяти тысяч человек в этом году присоединились к движению. Глава Башкортостана поставил задачу вовлекать как можно больше молодёжи. В регионе свыше двухсот тысяч студентов ссузов и вузов.
Огромное внимание уделили и подготовке молодёжи к трудовой деятельности. Свыше 4 тысяч молодых людей, с осени до весны, проходили специальное обучение, чтобы получить навыки. К примеру, для работы на промышленных предприятиях. Всё это проводилось за счёт федеральной субсидии в 56 миллионов рублей. Студентам дали огромный выбор, где можно было поработать в период каникул. Причем не только в республике.
Своим опытом поделились представители одного из Туймазинских заводов. 85 студентов трудились слесарями, сварщиками и операторами станков. Организация полностью компенсировала питание и медосмотры. Прокачали свои навыки и рабочие предприятия, которые были наставниками.
Власти намерены в следующем году увеличить численность студотрядов до 12 тысяч человек. Для активистов движения разрабатывают специальную скидочную карту. В качестве мотивации Радий Хабиров учредил переходящее знамя Главы Башкортостана. Его в этом году по итогам успешной деятельности завоевали студенты педагогического университета.