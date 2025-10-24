В Башкирии более 10 тыс. студентов присоединились к студенческим отрядам

Более 10 тыс. учащихся колледжей, вузов и школ Башкортостана в этом году стали членами студенческих отрядов. Именно такие итоги подвели сегодня на заседании представителей движения с участием Радия Хабирова. Глава республики подчеркнул важность объединения как для молодых людей, которые летом хотят заработать деньги и получить опыт, так и для работодателей.

А конкретно помогали ветеранам Великой Отечественной войны, проводили профориентацию для школьников, были донорами и не только. Рустем Фатыхов — в числе тех, кто десять лет назад был первым участником возрожденных студотрядов. В летние каникулы трудился проводником на пассажирских поездах.

Благодаря студотряду Рустем обрёл друзей, освоил игру на гитаре. Даже после окончания вуза и службы в армии молодой человек оставался в движении. Трудился вожатым, строителем, гидом, участвовал в спартакиаде и гастрофестивале. Сейчас Рустему 31, и он делится опытом с молодёжью. А ещё продолжает помогать участникам СВО и их родственникам.

О важности движения и об итогах деятельности студотрядов говорили на слёте с участием Радия Хабирова. Более десяти тысяч человек в этом году присоединились к движению. Глава Башкортостана поставил задачу вовлекать как можно больше молодёжи. В регионе свыше двухсот тысяч студентов ссузов и вузов.

Получение трудовых первых навыков — это очень важно. Всё-таки где вас судьба не носила, как бы ваша жизнь не складывалась, какую бы вы карьеру не построили, не построили. Всё-таки какую-то иметь профессию было бы неплохо. Ваша деятельность — она нужна стране. Она нужна предприятиям, она нужна республике. Это еще способ поправить ваш личный молодежный бюджет. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Огромное внимание уделили и подготовке молодёжи к трудовой деятельности. Свыше 4 тысяч молодых людей, с осени до весны, проходили специальное обучение, чтобы получить навыки. К примеру, для работы на промышленных предприятиях. Всё это проводилось за счёт федеральной субсидии в 56 миллионов рублей. Студентам дали огромный выбор, где можно было поработать в период каникул. Причем не только в республике.

Своим опытом поделились представители одного из Туймазинских заводов. 85 студентов трудились слесарями, сварщиками и операторами станков. Организация полностью компенсировала питание и медосмотры. Прокачали свои навыки и рабочие предприятия, которые были наставниками.