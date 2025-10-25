В Башкирии птицы всё чаще остаются зимовать «дома»

До наступления зимы остается чуть больше месяца, однако далеко не все перелетные птицы спешат на юг. Все чаще пернатые переживают холода «дома». Благодаря незамерзающим водоемам и богатой на пищу городской среде морозы они переносят с комфортом. Однако причиной отказа от миграции также могут стать травмы и серьезные заболевания. Как помочь птицам пережить суровую зиму, и что необходимо сделать при обнаружении раненого животного?

Бакланы, чайки, орланы, лебеди, гагары, утки — более 300 видов птиц обитают в Башкортостане. Встретить пернатых можно буквально везде: прогуливаясь в лесу, отдыхая у озера или в городском парке. Причем каждое животное уникально и имеет свои особенности, — говорит Эльза Габбасова.

Председатель союза охраны птиц России рассказывает: сейчас пернатые набираются сил перед длительным перелетом. Зимовать им предстоит в Азии, Южной Америке, Африке, Восточной Европе и Индии. Но есть и те, кто предпочитает именно башкирские зимы.

И желающих зимовать «на родине» с каждым годом становится всё больше. Благодаря незамерзающим водоемам и богатой на пищу городской среде морозы пташки переносят с комфортом.

Но подкармливать пернатых, подчеркивает Эльза Габбасова, следует только в суровые морозы. Делать это весной, летом или осенью, говорит женщина, не совсем правильно. Таким образом, мы стимулируем животных оставаться зимовать в городе. А это, в свою очередь, подрывает пищевую базу для тех птиц, что с приходом тепла вернутся домой.

Период миграции пернатых довольно обширный. Первые птицы начинают отлёт уже в июле: это кулики и некоторые виды воробьинообразных. А вот последними республику покидают лебеди. Здесь они могут пребывать вплоть до декабря.

Но, как ни крути, улететь в теплые края удается не всем. И причина тому не только сытые башкирские зимы, но также травмы и болезни. Так, за последние недели в Центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф» поступили десятки обращений, и практически все они связаны с лебедями.

Сейчас в Центре пребывают пять лебедей-шипунов. Все они были доставлены сюда из разных районов республики. Кто-то из пернатых поступил с травмой, у кого-то же обнаружили проблемы с легкими и кишечником. Животные находятся на лечении, однако контакт с людьми минимальный. В будущем птиц планируют вернуть в естественную среду обитания. А значит, приручать их нельзя.