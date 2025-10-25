В Уфе прошли спортивные соревнования, посвященные Дню отца

Их участниками стали команды мужчин из различных министерств и госучреждений. На площадке Республиканского инженерного лицея-интерната прошла коллективная разминка, а после стартовали состязания по различным дисциплинам. Перетягивание каната, жим гири, отжимания, броски в баскетбольное кольцо и турнир футбольного пенальти.

Поддержать участников соревнований приехали члены их семей. В этот раз к состязаниям присоединилась команда Ассоциации ветеранов СВО. К слову, у организаторов есть планы проводить подобные турниры с привязкой к значимым датам.