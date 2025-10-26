Сергей Кравцов высоко оценил развитие системы образования в Башкирии

Башкортостан показывает блестящие результаты по многим направлениям развития образования. Такую оценку республике дал министр просвещения страны Сергей Кравцов. Об этом он заявил на встрече с руководителем региона, которая прошла на неделе в Москве. Говорили о развитии сферы образования. Стройка новых и модернизация старых школ. По некоторым показателям регион в лидерах. При этом власти региона стремятся сделать педагогическую профессию еще более привлекательной и поддержать учителей.

За словом «впечатляющие» стоят огромные суммы, которые вкладывает федеральный бюджет. Башкортостан в следующем году получит из госказны более 3 миллиардов рублей на капитальный ремонт школ. Такие серьезные вливания – результат работы властей региона. За три предыдущих года уже отремонтировали более 140 учебных учреждений. По этому показателю республика на втором месте в стране. Параллельно возводят новые объекты – более ста школ и детсадов за последние шесть лет. Ключевой показатель – достижения детей.

Мы плотно сотрудничаем с Минпросвещения страны, для нас это главный партнёр в развитии республиканской системы образования. Я очень благодарен Сергею Сергеевичу Кравцову за поддержку. Только за последние три года в Башкортостан поступило порядка 10 млрд рублей в рамках программы модернизации школьных зданий. В этом году мы привели в порядок 39 корпусов. И это напрямую влияет на качество нашего образования. Растёт число стобалльников на ЕГЭ, победителей и призёров различных олимпиад. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В скором времени появится и самая большая школа в ПФО, рассчитанная более чем на 2 тысячи учеников. Она возводится в Уфе. А в Стерлитамаке строят образовательное учреждение, которое вместит свыше тысячи детей. В том месте, где идет активная жилая, застройка. Оценка руководителя федерального ведомства – самая высокая.

Благодарю вас, Радий Фаритович, и вашу команду за то внимание, которое уделяется в Республике Башкортостан системе образования. Мы активно взаимодействуем с регионом и видим, какая большая работа ведётся по поддержке учителей, строительству новых школ и проведению капитальных ремонтов образовательных организаций. Башкортостан демонстрирует хорошие результаты по всем направлениям, и многие регионы страны сегодня равняются на вас. Со своей стороны, мы продолжим работать в части выполнения всех задач, которые ставит перед отечественным образованием Президент России Владимир Владимирович Путин. Сергей Кравцов, министр просвещения России

Еще один проект, поддержанный министерством просвещения страны, – строительство математического лицея-интерната. Летом заложили символический камень в основание здания, где будут учиться самые талантливые ученики со всего региона. По проекту предусмотрено четыре блока. Один из них разместится в недостроенном здании центра пчеловодства и апитерапии, которое реконструируют. Лицей будет готов к концу 2027-го.

Отдельное внимание в республике уделяется подготовке кадров. А чтобы воспитывать будущих педагогов с момента, когда они еще сами школьники, решено создать учительскую гимназию при БГПУ им. народного учителя России и Башкортостана Лизы Агадуллиной. Проект Радий Хабиров представил Сергею Кравцову.

Радий Хабиров также проинформировал министра просвещения о поддержке педагогов. Республиканские власти, к примеру, разработали сертификаты на двухнедельный санаторно-курортный отдых, которыми уже воспользовались тысячи школьных преподавателей. Лидия Шадрина отдала профессии почти 30 лет. Сейчас решает, в какой санаторий региона она поедет. Вариантов много.