Сергей Кравцов высоко оценил развитие системы образования в Башкирии

Башкортостан показывает блестящие результаты по многим направлениям развития образования. Такую оценку республике дал министр просвещения страны Сергей Кравцов. Об этом он заявил на встрече с руководителем региона, которая прошла на неделе в Москве. Говорили о развитии сферы образования. Стройка новых и модернизация старых школ. По некоторым показателям регион в лидерах. При этом власти региона стремятся сделать педагогическую профессию еще более привлекательной и поддержать учителей.
За словом «впечатляющие» стоят огромные суммы, которые вкладывает федеральный бюджет. Башкортостан в следующем году получит из госказны более 3 миллиардов рублей на капитальный ремонт школ. Такие серьезные вливания – результат работы властей региона. За три предыдущих года уже отремонтировали более 140 учебных учреждений. По этому показателю республика на втором месте в стране. Параллельно возводят новые объекты – более ста школ и детсадов за последние шесть лет. Ключевой показатель – достижения детей.
В скором времени появится и самая большая школа в ПФО, рассчитанная более чем на 2 тысячи учеников. Она возводится в Уфе. А в Стерлитамаке строят образовательное учреждение, которое вместит свыше тысячи детей. В том месте, где идет активная жилая, застройка. Оценка руководителя федерального ведомства – самая высокая.
Еще один проект, поддержанный министерством просвещения страны, – строительство математического лицея-интерната. Летом заложили символический камень в основание здания, где будут учиться самые талантливые ученики со всего региона. По проекту предусмотрено четыре блока. Один из них разместится в недостроенном здании центра пчеловодства и апитерапии, которое реконструируют. Лицей будет готов к концу 2027-го.
Отдельное внимание в республике уделяется подготовке кадров. А чтобы воспитывать будущих педагогов с момента, когда они еще сами школьники, решено создать учительскую гимназию при БГПУ им. народного учителя России и Башкортостана Лизы Агадуллиной. Проект Радий Хабиров представил Сергею Кравцову.
Радий Хабиров также проинформировал министра просвещения о поддержке педагогов. Республиканские власти, к примеру, разработали сертификаты на двухнедельный санаторно-курортный отдых, которыми уже воспользовались тысячи школьных преподавателей. Лидия Шадрина отдала профессии почти 30 лет. Сейчас решает, в какой санаторий региона она поедет. Вариантов много.
Без поддержки не остались и работники детских садов. В республике молодые педагоги и воспитатели могут получить грант в 575 тысяч рублей. В этом году 50 человек стали обладателями такой субсидии. А что касается самих детских садов, то в планах в ближайшие три года отремонтировать 16 дошкольных учреждений. Все они будут оснащены современным развивающим оборудованием и игрушками. Следуя знаменитой пословице «всё лучшее – детям». В завершение встречи Сергей Кравцов вручил Радию Хабирову ведомственный нагрудный знак «Почетный наставник». В свою очередь, Глава Башкортостана наградил министра просвещения страны орденом Дружбы народов за большой вклад в развитие системы образования.