Радий Хабиров посетил с рабочим визитом Октябрьский и Туймазы

Развивать образование помогает и налаживание связей между регионами. Башкирские учебные заведения в приграничных районах, например, не только помогают оставаться своим абитуриентам, но и притягивают студентов из соседних республик. Власти строят мосты, причем как образно, так и буквально. На неделе на год раньше срока после реконструкции заработала переправа через реку Ик. Она соединяет Башкортостан с Татарстаном. В запуске движения участвовал Радий Хабиров совместно с вице-премьером Правительства России Маратом Хуснуллиным. Глава региона также осмотрел ряд объектов западной части республики.

Едва прибыв на новый мост, Глава Башкортостана пообщался с местными жителями. Они как никто ждали этого открытия. Для людей из окрестных населенных пунктов уже давно стёрты границы между регионами. Единственным барьером была старая переправа, которую наконец отстроили заново. Именно поэтому путепровод часто называет мостом дружбы. То, что между Башкортостаном и Татарстаном действительно теплые доверительные отношения, можно было заметить и на встрече Радия Хабирова с премьер-министром соседней республики.

Мост через реку Ик на границе города Октябрьского по видеосвязи открывал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что запуск транспортной артерии откроет новые горизонты для укрепления социально-экономических связей между регионами. Федеральный чиновник поблагодарил власти Башкортостана за эффективную реализацию столь значимых проектов.

Это лишь часть масштабных проектов: Восточный выезд, Южные ворота или, например, арочный мост, который в такой же торжественной обстановке открывали пару недель назад. А вот в случае с приграничной переправой строители сделали, казалось, невозможное – работы завершили на год раньше срока.

Старую переправу строили военнопленные ещё в 1948 году. Ее ширина была всего около 6 метров. Для сравнения, прежний мост заканчивался вот примерно на этой линии. После реконструкции объект стал шире в два раза. Появилась полоса безопасности и даже тротуар.

Переправа считается самой протяженной среди мостов, которые соединяют Башкортостан и Татарстан. Общая длина вместе с подходами – почти 700 метров. А ещё в шутку его называют самым долгим мостом. Перешел с одного конца на другой – и вот уже два часа разницы из-за особенностей временных поясов. Реконструкция прошла в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Из Татарстана в башкирский Октябрьский местные жители ездят не только за покупками или в гости. Очень много студентов. Взять хотя бы коммунально-строительный колледж, в котором около 40% учащихся – выходцы из соседней республики.

В этот колледж Радий Хабиров заехал по приглашению одного из студентов, который на встрече в Геномном центре попросил главу республики помочь с ремонтом спортплощадки. Уже на месте руководитель региона осмотрел учебное заведение и пообещал выделить средства – 36 млн на модернизацию спортобъекта.

Благодаря господдержке второе дыхание получил и юридический колледж в соседнем городе Туймазы. Появились семь современных мастерских, а также уникальная в регионе школа креативных индустрий. Здесь готовят будущих специалистов в области IT-технологий, веб-дизайнеров, видеооператоров и разработчиков мобильных приложений и компьютерных игр.

На замену выпускникам колледжа готовится новая смена. Во время посещения в Туймазах 5-й школы Радий Хабиров поинтересовался, куда будут поступать ее выпускники после 9 класса. Половина выбрали именно среднее профессиональное учебное заведение.