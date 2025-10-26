Глава Башкирии встретился в Туймазах и Октябрьском с семьями погибших бойцов

Каждую рабочую поездку Глава Башкортостана встречается с семьями погибших участников СВО. Как говорит сам Радий Хабиров, для него это важная миссия. В городе Туймазы передал близким бойцов ордена генерала Шаймуратова – за мужество и героизм, которые проявили уроженцы Туймазинского района во время боевых действий. Руководитель региона подчеркнул, что власти окажут поддержку родным и близким военнослужащих.

Соболезнования родителям и супругам глава региона выразил и при посещении Октябрьского. Там также прошла церемония передачи госнаград, которых бойцы удостоены посмертно. Встреча в Октябрьском прошла на базе нового центра «Защитники Отечества». Он стал по-настоящему многофункциональной площадкой. Здесь можно не только оформить необходимые меры поддержки, но и пообщаться с психологом, а также провести занятия в творческих мастерских или в тренажёрном зале.