Школьники из Башкирии приняли участие в «Фестивале по киберспорту» во Владивостоке

Лучшие школьники-киберспортсмены Башкортостана приняли участие во всероссийской образовательной программе. В детском центре «Океан» во Владивостоке состоялся «Фестиваль по киберспорту». Его посетила команда школы №2 села Красноусольский, которая четырежды становилась лучшей на республиканском уровне.
Евгений Рябоконь – ученик 10 класса красноусольской школы. Два года назад он увлёкся компьютерной игрой «Мир танков». Сначала играл дома в свободное время, затем с одноклассником начал выступать в местной киберспортивной команде. Евгений стал её капитаном и возглавил на этапе Приволжского федерального округа школьной лиги.
Тренером школьников стал их учитель математики и информатики. Под руководством Мансура Шамсутдинова ребята четыре раза участвовали на республиканском этапе лиги, и каждый раз занимали первое место. Призёрами становились и на всероссийском турнире в Сочи. А ещё попадали в двадцатку лучших команд страны.
Этой осенью у юных киберспортсменов появился шанс обучиться новым игровым навыкам у профессионалов. По инициативе председателя регионального отделения федерации компьютерного спорта команда отправилась в лагерь «Океан» во Владивосток. Регулярные тренировки, мастер-классы и мини-турниры – впечатления об этой поездке останутся надолго.
Свои игровые навыки спортсмены нарабатывают в основном дома. Однако перед важными соревнованиями ребята собираются прямо в школе после уроков. Под руководством наставника выстраивается тактика на каждую из дисциплин.
Одни оказываются самыми быстрыми в дисциплине «поиск в интернете», другие преуспевают в играх «Дота 2», «Мир танков» и «Тетрис». А Даниил Никифоров – специалист по электронным шахматам: он занимал второе место на этапе ПФО.
Сейчас в команде 12 человек. Однако набор открыт для всех желающих, достигших 14 лет. К тому же такое увлечение никак не мешает учебному процессу, а наоборот, помогает. Особенно если совмещать с физической активностью.
Совсем скоро многие киберспортсмены станут выпускниками и покинут команду. А при желании продолжат совершенствоваться в этом направлении. В большинстве стран это официально признанный вид спорта, и за победу в турнирах дают хорошие призовые. Ну а пока старшеклассники делятся опытом с младшими товарищами, чтобы те в будущем принесли школе новые высокие достижения.