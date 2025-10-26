Школьники из Башкирии приняли участие в «Фестивале по киберспорту» во Владивостоке

Лучшие школьники-киберспортсмены Башкортостана приняли участие во всероссийской образовательной программе. В детском центре «Океан» во Владивостоке состоялся «Фестиваль по киберспорту». Его посетила команда школы №2 села Красноусольский, которая четырежды становилась лучшей на республиканском уровне.

Евгений Рябоконь – ученик 10 класса красноусольской школы. Два года назад он увлёкся компьютерной игрой «Мир танков». Сначала играл дома в свободное время, затем с одноклассником начал выступать в местной киберспортивной команде. Евгений стал её капитаном и возглавил на этапе Приволжского федерального округа школьной лиги.

Там соревновались с ребятами, заняли седьмое место. Там в прямом эфире профессиональные комментаторы нас всех как-то консультировали. У нас очень сплочённая команда, я считаю, что присутствует у нас какая-то ментальная связь. Мы очень сплоченный коллектив, и это прямо наше – играть. Евгений Рябоконь, капитан команды, ученик 10 класса школы №2 с. Красноусольский

Тренером школьников стал их учитель математики и информатики. Под руководством Мансура Шамсутдинова ребята четыре раза участвовали на республиканском этапе лиги, и каждый раз занимали первое место. Призёрами становились и на всероссийском турнире в Сочи. А ещё попадали в двадцатку лучших команд страны.

Дети должны развиваться. Не просто по учебному предмету все это учить, нет. У детей должно быть широкое развитие. Они должны и бегать, и прыгать, и играть в футбол, и рисовать, и петь каждый день. Поэтому я стараюсь, чтобы дети именно развивались. Мансур Шамсутдинов, учитель математики и информатики школы №2 с. Красноусольский

Этой осенью у юных киберспортсменов появился шанс обучиться новым игровым навыкам у профессионалов. По инициативе председателя регионального отделения федерации компьютерного спорта команда отправилась в лагерь «Океан» во Владивосток. Регулярные тренировки, мастер-классы и мини-турниры – впечатления об этой поездке останутся надолго.

Свои игровые навыки спортсмены нарабатывают в основном дома. Однако перед важными соревнованиями ребята собираются прямо в школе после уроков. Под руководством наставника выстраивается тактика на каждую из дисциплин.

Одни оказываются самыми быстрыми в дисциплине «поиск в интернете», другие преуспевают в играх «Дота 2», «Мир танков» и «Тетрис». А Даниил Никифоров – специалист по электронным шахматам: он занимал второе место на этапе ПФО.

Я с раннего детства занимаюсь шахматами уже на протяжении 8 лет, и у меня очень много успехов, успехи большие. Допустим, я один из самых лучших шахматистов по рейтингу в Башкортостане. Даниил Никифоров, ученик 8 класса школы №2 с. Красноусольский

Сейчас в команде 12 человек. Однако набор открыт для всех желающих, достигших 14 лет. К тому же такое увлечение никак не мешает учебному процессу, а наоборот, помогает. Особенно если совмещать с физической активностью.

В рамках дополнительного образования, в рамках внеурочной деятельности в школе у нас организованы секции по баскетболу, волейболу, дзюдо, настольный теннис. Также с этого года у нас функционирует школа от Сбера. Марат Басыров, директор школы №2 с. Красноусольский

Игры, наоборот, развивают. Допустим, тот же самый тетрис, шахматы, они развивают мышление, мелкую моторику. Например, в тетрисе нужно успевать прожимать клавиши до того, как фигура у тебя упала. Тимур Ибрагимов, ученик 9 класса школы №2 с. Красноусольский