Синоптики Башкирии поделились прогнозом погоды на ближайшие дни

По данным Башгидромета, сегодня, 27 октября, в некоторых районах республики пройдет небольшой дождь, а на западе — до умеренного. Ветер юго-восточный, умеренный. Днем температура воздуха составит от +8 до +13°С.

Во вторник, 28 октября, осадки не прекратятся — снова ожидается небольшой дождь, а ночью местами усилится до умеренного. Ветер южный, умеренный, днем в отдельных районах обещают порывы до сильного. Столбики термометров ночью покажут от +2 до +7°С, а при прояснении похолодает до -3°С. Днем воздух прогреется до +7, +12°С.