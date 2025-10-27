В Уфе студент за рулем иномарки врезался в дерево

Сегодня, 27 октября, в Уфе произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний водитель. Инцидент случился около 4 часов утра на улице Высоковольтной.

Как сообщили в ГАИ молодой человек, управляя автомобилем «Дэу Нексиа», не справился с управлением и совершил наезд на дерево.

В результате аварии 17-летний водитель, являющийся студентом одного из уфимских колледжей, получил серьезные травмы и был госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы.