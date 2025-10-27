На выходных в Уфе 27 водителей сели за руль пьяными

В Уфе подвели итоги рейдов ГАИ за минувшие выходные. За этот период инспекторы зарегистрировали 79 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали три человека.

Всего было выявлено 685 нарушений правил дорожного движения. Наиболее частыми стали непристегнутые ремни безопасности (41 случай), непредоставление преимущества пешеходам (38) и нарушения правил перевозки детей (38 случаев). Кроме того, к ответственности привлекли 66 пешеходов.