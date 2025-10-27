Радий Хабиров объявил о кадровых перестановках в правительстве

Глава Башкирии на оперативном совещании в ЦУРе объявил о новых кадровых решениях в руководстве республики.

Исполняющим обязанности ректора Башкирской академии государственной службы и управления (БАГСУ) назначен Азат Бадранов. Ранее он занимал должность и. о. руководителя администрации Главы РБ.

Экс-ректор академии Данияр Абдрахманов также получил новое назначение. Он стал помощником Главы региона, а в скором времени его утвердят в должности заместителя руководителя администрации по политической работе.