Денис Ганиев назначен пресс-секретарем Главы Башкирии

Радий Хабиров на оперативном совещании в ЦУРе представил нового руководителя пресс-службы администрации Главы Башкирии. Им стал Денис Ганиев, который ранее занимал пост заместителя мэра Уфы по социальным коммуникациям и взаимодействию со СМИ.