Денис Ганиев назначен пресс-секретарем Главы Башкирии

Радий Хабиров на оперативном совещании в ЦУРе представил нового руководителя пресс-службы администрации Главы Башкирии. Им стал Денис Ганиев, который ранее занимал пост заместителя мэра Уфы по социальным коммуникациям и взаимодействию со СМИ.
Денис Ганиев — опытный медиаменеджер и журналист. Уроженец Нефтекамска начинал карьеру ведущим на местных радиостанциях, позже руководил частным медиахолдингом и избирался депутатом городского совета.
Работая ведущим на телеканале «Вся Уфа», Денис Ганиев установил мировой рекорд, проведя в прямом эфире 25 часов без перерыва.
Фото: Денис Ганиев, Vk