В Уфе две женщины обокрали знакомого после распития алкоголя

Советский районный суд Уфы вынес приговор двум местным жительницам, признанным виновными в краже. Преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору и причинило потерпевшему значительный ущерб.

По данным прокуратуры республики, инцидент произошел в мае этого года. Женщины распивали спиртные напитки во дворе с незнакомым мужчиной. Дождавшись, когда тот уснул на скамейке, они обыскали его одежду и похитили паспорт и 60 000 рублей, которые впоследствии потратили по своему усмотрению.

В суде подсудимые лишь частично признали свою вину. Суд также учел, что одна из фигуранток ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.