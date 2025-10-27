В Уфе две женщины обокрали знакомого после распития алкоголя

Советский районный суд Уфы вынес приговор двум местным жительницам, признанным виновными в краже. Преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору и причинило потерпевшему значительный ущерб.
По данным прокуратуры республики, инцидент произошел в мае этого года. Женщины распивали спиртные напитки во дворе с незнакомым мужчиной. Дождавшись, когда тот уснул на скамейке, они обыскали его одежду и похитили паспорт и 60 000 рублей, которые впоследствии потратили по своему усмотрению.
В суде подсудимые лишь частично признали свою вину. Суд также учел, что одна из фигуранток ранее уже привлекалась к уголовной ответственности.
Суд назначил им наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и 300 часов обязательных работ.