Жителя Башкирии осудили за «пьяное» ДТП с гибелью женщины

Белорецкий межрайонный суд вынес приговор местному жителю. Мужчину признали виновным в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека, а также в оставлении места ДТП.

По данным прокуратуры, авария произошла в апреле 2024 года. Нетрезвый водитель, сдавая задним ходом на автомобиле «УАЗ», совершил наезд на пожилую женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм. Суд учел, что ранее подсудимый уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.