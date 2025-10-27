Тренер по плаванию из Башкирии стал снайпером на СВО

Уроженец села Идельбаково Зианчуринского района Ильмир Давлетбаков находится в заслуженном отпуске после двух лет участия в специальной военной операции. 28-летний боец проводит время на малой родине, общаясь с земляками и занимаясь домашними делами. До начала СВО он был известен своей активной гражданской позицией и работой с молодежью.

В Уфе Ильмир руководил плавательной секцией в одном из спортивных комплексов. Особое внимание он уделял работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, разрабатывая для них специальные программы. Его методики помогали ребятам не только улучшать физическую форму, но и раскрывать свои таланты в водной стихии.

Родители воспитанников тепло отзываются о работе Ильмира с детьми. По их словам, он проводил занятия с особым терпением и поддержкой, помогая ребятам преодолевать страх перед водой. Его подход позволял раскрывать потенциал каждого ребенка и укреплять уверенность в себе.

Многие ученики не только освоили плавание, но и получили важный жизненный опыт. Бывшие воспитанники до сих пор хранят теплые воспоминания о тренировках и надеются на возвращение тренера, сообщает издание «Зианчуринские зори».

Он был для нас настоящим наставником и другом. С ним мы чувствовали себя в безопасности и всегда были уверены в себе. Ильмир умел зажечь в нас любовь к спорту! подопечная участника СВО

В настоящее время Ильмир выполняет боевые задачи в должности снайпера. По словам сослуживцев, он проявил себя как профессиональный и хладнокровный военнослужащий, способный действовать в сложных боевых условиях. Его меткость и способность прикрывать товарищей заслужили уважение в подразделении.

Даже во время службы Ильмир поддерживает связь с земляками и принимает участие в работе мотоклуба. Участники сообщества организовали сбор гуманитарной помощи для военнослужащих — теплых вещей, медикаментов и средств гигиены. Ильмир помогает в доставке этих посылок своим сослуживцам.

После завершения краткосрочного отпуска он вернется к выполнению боевых задач. Сослуживцы характеризуют его как надежного товарища, чья деятельность стала для многих примером ответственного служения Родине.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).