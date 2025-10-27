В Башкирии продолжается обучение ветеранов и бойцов СВО

Сегодня в Гафурийском районе стартовал второй модуль образовательной программы «Герои Башкортостана». Действующие бойцы и ветераны СВО приступили к изучению экономики и основ управления республикой. Региональный кадровый проект был инициирован Главой Башкортостана Радием Хабировым как продолжение федерального — «Время героев». Первый этап прошел в июле — 70 финалистов получили навыки по командообразованию, изучили темы социально-экономического развития региона и национальных целей страны.

Еще в прошлом году эти кадры были реальностью для Урала Ахмерова. С 2023 года мужчина служил Родине по контракту в минометной батарее батальона имени Минигали Шаймуратова. Позже из-за полученного ранения со службой пришлось проститься. Вернувшись домой, сместился и фронт работ — с военного на управленческий. Во время первого модуля «Героев Башкортостана» он, как и многие финалисты, решил пройти стажировку на малой родине, выбрав Министерство семьи, труда и социальной защиты населения.

С начала проведения спецоперации в рядах военнослужащих оказался и Азамат Шагисултанов с большим опытом в боевых действиях. Участвовал в освобождениях города Попасная, поселка Камышеваха, села Александрополь, закончив Лисичанском. После увольнения по ранению обучался и по федеральному проекту «Время героев». Сейчас мужчина серьезно настроен на работу в родной республике.

Все этапы обучения взаимосвязаны меж собой. Познав основы госуправления и политики, на нынешнем — втором этапе — участники изучают экономику и финансы интерактивно, с тренингами и деловыми играми. Им расскажут, какие решения помогают развивать республику и как правильно распоряжаться ресурсами.

Свыше 2 тыс. желающих из более чем 40 регионов. По числу поданных заявок на проект Башкортостан занял первое место в стране. Это говорит о востребованности программы и готовности применить свой боевой опыт в мирной жизни во благо республики.