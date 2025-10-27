В Башкирии запускают проект по выпуску металлических шкафов

Более 4 тыс. рабочих мест и почти 60 миллиардов рублей инвестиций в производство. Всё это благодаря мерам поддержки по линии Фонда развития промышленности. Так, в Уфимском районе компания уже несколько лет производит металлические корпуса и шкафы для машиностроительных заводов, предприятий топливно-энергетического комплекса и телекоммуникаций. Организация за счет мер поддержки намерена расширить выпуск продукции, которая востребована от Калининграда до Владивостока, а также в странах ближнего зарубежья. Предприятие входит в перечень приоритетных инвестиционных проектов.

Искры под этим станком летят после воздействия тонкого лазерного луча на металл. Рабочие с помощью современного российского оборудования разрезают детали из алюминия и стали. Причем процесс длится от двух секунд до одного часа в зависимости от размера.

Этот станок удобен тем, что он автоматизирован, программы изначально отправляются с технологического отдела. Мы его настраиваем по задаче, режем металл автоматически. Александр Овечкин, наладчик станков с программным управлением.

Такое же минимальное вмешательство человека можно встретить и в соседнем цехе. После ввода данных роботизированный комплекс сам варит металлокаркасы. По времени занимает три минуты. За год эксплуатации установка показала себя только с лучшей стороны.

На ручной сварке это занимает примерно в два раза больше времени, чем на автоматизированной. В будущем хотелось бы поставить ещё один комплекс, он скоро будет у нас стоять. Александр Чернышёв, начальник цеха предприятия

Все компоненты, включая и металлические листы, соединяют в единые корпуса. Их уже собирают вручную. Причём по заданию заказчиков дополняют электропроводами и датчиками.

Простыми словами — это будущая часть системы автоматизации технологических процессов на любом предприятии. К примеру, с помощью 2-3 таких шкафов специалисты могут управлять небольшим насосным агрегатом на нефтеперерабатывающем заводе.

Помимо предприятий топливно-энергетического комплекса, продукцию заказывают представители из области машиностроения, телекоммуникаций, айти-сферы и пищевой отрасли. Изделия в том числе помогают обеспечивать связью и электричеством заводы. Они востребованы как внутри страны, так и в ближнем зарубежье.

По линии федерального фонда промышленности компания получила более шестисот миллионов рублей на закупку оборудования и строительства нового цеха. Проект входит в перечень приоритетных.

С введением нового корпуса мы планируем увеличить объем продукции в четыре раза. Расширить ассортимент внутренних комплектующих и, возможно, открыть линейку новых изделий, то есть которых не производили ранее. Уникальность нашего продукта в том, что он полностью повторяет аналог немецкого корпуса, то есть до санкций из Германии возили корпуса, и вот наше производство полностью импортозаместило данный продукт. Александр Селиванец, технический директор предприятия

Кроме федеральных, в Башкортостане действуют и региональные программы поддержки предприятий в виде субсидий, грантов и займов, а также льгот по строительству инженерных сетей. Радий Хабиров поставил задачу управленческой команде привлечь в экономику региона в 2025-м триллион рублей.

Мы создаём необходимую инфраструктуру — развиваем особые экономические зоны, кластеры. У нас всё неплохо в вопросе привлечения инвестиций для модернизации предприятий, для появления новых производств. Конечно, это кадры, работать с со средним специальным и высшим образованием. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан