Фехтовальщик из Башкирии готовится к этапу кубка мира в Таиланде

Башкирский фехтовальщик готовится к этапу Кубка мира в Таиланде. Колясочник Альберт Камалов впервые после долгого перерыва готовится защищать честь страны и республики на международной арене. В начале ноября пара-фехтовальщики из Башкортостана отправятся в Бангкок.

Уже 18 лет Альберт Камалов передвигается в инвалидной коляске. В 2007 году случилось ДТП, которое кардинально поменяло жизнь Альберта. Молодой амбициозный парень получил повреждение спинного мозга и уже не смог встать на ноги. Планы на жизнь резко обрушились.

Началась долгая реабилитация длиной в четыре года. Путь восстановления был тяжелым. Альберт не понимал, чем хотел заниматься по жизни. На помощь пришел сосед. Сергей Мозолькин — член сборной России по паралимпийскому фехтованию.

Альберт признается, сначала не всё получалось, и поэтому он огорчался. Однако упорство и постоянные тренировки уже через год привели его к международному турниру в Варшаве. После этого уфимский спортсмен ни разу не приезжал домой без медали.

Альберт и сейчас активно готовится к играм в Таиланде в нейтральном статусе. К соревновательным боям ему помогают готовиться товарищи по команде. Например, тренировочный бой с Тимуром Файзуллиным всегда складывается непросто и получается упорным.

Сразу после тренировки Альберт спешит домой, где его ждет невеста. У титулованного спортсмена начинается новый этап в жизни — сейчас он строит отношения. С Дильбар они познакомились осенью прошлого года. Встретили друг друга молодые люди на сайте знакомств. Первым написал Альберт. А вскоре он сделал девушке предложение.

Все свои награды, медали, кубки, государственные грамоты и благодарности спортсмен хранит под кроватью. Говорит, их так много, что просто не хватает места, а еще делает это из скромности.